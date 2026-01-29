POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hoppstädten-Weiersbach
Hoppstädten-Weiersbach (ots)
Am Donnerstag, den 29.01.2026 im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Rothenweg in Hoppstädten-Weiersbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde hierbei im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
