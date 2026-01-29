PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hoppstädten-Weiersbach

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Donnerstag, den 29.01.2026 im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Rothenweg in Hoppstädten-Weiersbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde hierbei im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/991-0
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
