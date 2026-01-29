Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dieseldiebstahl Arbeitsmaschine Straßenmeisterei

Büdlich (ots)

Im Bereich Büdlicher Brück wurden durch die Straßenmeisterei Thalfang Arbeiten durchgeführt. Hierzu wurde dort am Montag , 26.01.2026, um 15:00 Uhr ein Bagger abgestellt. Am Mittwoch, 28.01.2026 09:00 Uhr, bemerkten die Mitarbeiter der Straßenmeisterei, dass aus dem Bagger der gesamte Diesel entwendet wurde. Hierbei entstand ein finanzieller Schaden von ca. 130EUR. Eine Beschädigung an der Arbeitsmaschine wurde nicht festgestellt. Hinweise zu dem oder den möglichen Täter/n an die Polizei in Morbach 06533-93740.

