Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unterstützungseinsatz im Bereich Wasserliesch

Saarburg/ Wasserliesch (ots)

Am Morgen des Freitag, 30. Januar unterstützten Kräfte der Polizei Rheinland- Pfalz in Wasserliesch einen Einsatz anderer Behörden. Bei den polizeilichen Maßnahmen kam es zu einem lauten Knallgeräusch, dass auch im Umfeld wahrgenommen werden konnte.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

