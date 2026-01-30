PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unterstützungseinsatz im Bereich Wasserliesch

Saarburg/ Wasserliesch (ots)

Am Morgen des Freitag, 30. Januar unterstützten Kräfte der Polizei Rheinland- Pfalz in Wasserliesch einen Einsatz anderer Behörden. Bei den polizeilichen Maßnahmen kam es zu einem lauten Knallgeräusch, dass auch im Umfeld wahrgenommen werden konnte.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Rückfragen bitte an:

Harald Lahr
Polizeiinspektion Saarburg
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon 06581 9155-20

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 20:38

    POL-PDTR: Nötigung auf der A64 bei Trier

    Trier (ots) - Am 29.01.2026 gegen 15:15 Uhr kam es auf der A64 von Luxemburg in Fahrtrichtung Trier zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Involviert waren ein silberner VW Polo und ein goldfarbener Toyota Prius mit französischem Kennzeichen. Nach Angaben des VW-Fahrers habe der Toyota-Fahrer diesen nach der Kontrollstelle der Bundespolizei auf der linken Fahrspur mehrfach dazu genötigt, sein Fahrzeug abzubremsen und ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 14:52

    POL-PDTR: Dieseldiebstahl Arbeitsmaschine Straßenmeisterei

    Büdlich (ots) - Im Bereich Büdlicher Brück wurden durch die Straßenmeisterei Thalfang Arbeiten durchgeführt. Hierzu wurde dort am Montag , 26.01.2026, um 15:00 Uhr ein Bagger abgestellt. Am Mittwoch, 28.01.2026 09:00 Uhr, bemerkten die Mitarbeiter der Straßenmeisterei, dass aus dem Bagger der gesamte Diesel entwendet wurde. Hierbei entstand ein finanzieller Schaden von ca. 130EUR. Eine Beschädigung an der ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:39

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hoppstädten-Weiersbach

    Hoppstädten-Weiersbach (ots) - Am Donnerstag, den 29.01.2026 im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Rothenweg in Hoppstädten-Weiersbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde hierbei im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren