POL-PDTR: Unterstützungseinsatz im Bereich Wasserliesch
Saarburg/ Wasserliesch (ots)
Am Morgen des Freitag, 30. Januar unterstützten Kräfte der Polizei Rheinland- Pfalz in Wasserliesch einen Einsatz anderer Behörden. Bei den polizeilichen Maßnahmen kam es zu einem lauten Knallgeräusch, dass auch im Umfeld wahrgenommen werden konnte.
Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.
Rückfragen bitte an:
Harald Lahr
Polizeiinspektion Saarburg
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon 06581 9155-20
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell