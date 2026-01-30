PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

Saarburg (ots)

Am Mittwochmittag, den 28. Januar 2026 kam es in der Heckingstraße in Saarburg zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooter -Fahrers. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kollidierten gegen 12:20 Uhr ein Personenkraftwagen und ein E-Scooter in Höhe der dortigen Rettungswache miteinander. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrer des E-Scooters zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Saarburg nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese mögen sich bitte tel. unter 06581-91550 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Brück

Telefon: 06581-91550

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
