Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Baumholder, Kuseler Straße 22 Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Baumholder (ots)

Am Samstag den 31.01.2026, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ein im ruhenden Verkehr stehendes Kraftfahrzeug. Das beschädigte Kraftfahrzeug parkte auf dem Parkplatz der Kik-Filiale in Baumholder, als der Unfallverursacher aus bisher unbekannten Gründen mit diesem kollidierte. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne zuvor dem Geschädigten die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Durch die Kollision entstand am Kraftfahrzeug des Geschädigten ein Schaden von ca. 3000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

