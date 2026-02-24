PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ESW: Pressebericht vom 24.02.26 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Dieseldiebstahl

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer Spedition in der Kasseler Straße in Oetmannshausen ein. Auf den Stellflächen des Firmengeländes wurden von einer Sattelzugmaschine die Tankdeckel der beiden Dieseltanks abgeschraubt und ca. 550 Liter Kraftstoff entwendet. Der Schaden wird mit ca. 950 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 22.02.26, 20:30 Uhr und dem 24.02.26; 07:45 Uhr wurde im Kastanienweg in Reichensachsen durch unbekannten Täter der vordere rechte Radkasten eines Pkws mit Bauschaum besprüht. Dadurch wurden auch die Bremsbacken von dem Bauschaum in Mitleidenschaft gezogen, so dass auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt wird. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

