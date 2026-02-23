Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.02.26 (2)

Eschwege (ots)

Unfallflucht

Zwischen dem 22.02.26, 17:00 Uhr und dem 23.02.26, 07:55 Uhr wurde in der Straße "Vor dem Berge" in Eschwege ein Mercedes Vito im Bereich der Schiebetür angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 20.02.26, 11:00 Uhr und dem 23.02.26, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Soodener Straße in Eltmannshausen ein. Dort wurden die Tankdeckel von drei Fahrzeugen aufgebrochen und insgesamt ca. 650 Liter Diesel abgezapft und entwendet. Weiterhin wurde durch die Täter in mindestens einen Tank Schutt eingefüllt, wodurch es zu einer weiteren Sachbeschädigung kam. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch

Zwischen dem 21.02.26, 08:00 Uhr und dem 23.02.26, 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Gelände in der Max-Woelm-Straße in Eschwege. Dort wurde eine Tür zu einem Lager für Autozubehör aufgebrochen; nach Angaben des Geschädigten wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Pkw rollt zurück

Um 11:07 Uhr stellte heute Vormittag eine 66-Jährige aus Witzenhausen ihren Pkw in der Straße "An der Schlagd" in Witzenhausen ab. Als sie Auto verließ rollte dieses nach vorne auf das Heck eines geparkten Pkw Audi, wodurch ein Sachschaden von ca. 1300 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

