Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 05:10 Uhr befuhr heute früh ein 24-Jähriger aus Hanstein-Rusteberg mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf lief ein Waschbär auf die Bundesstraße, worauf der 24-Jährige stark abbremste. Dies bemerkte die nachfolgende 46-Jährige aus Göttingen zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Der Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben.

Gegen Laterne gefahren

Ca. 22.000 EUR Sachschaden bei einem Unfall, der sich gestern Morgen, um 07:15 Uhr, in der Dürerstraße in Waldkappel-Gehau ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 22-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw die L 3226 von Dankerode kommend in Richtung Waldkappel. Innerhalb der Ortslage von Gehau kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Straßenlaterne, durchfuhr einen Gartenzaun und kam mit dem Auto an einer Hauswand - die leicht beschädigt wurde - zum Stehen. Der 22-Jährige Fahrer blieb unverletzt.

Unfallflucht

Am 22.02.26, um 05:00 Uhr, befuhr ein Pkw die Straße "Westring in Richtung "Meißnerring" in Eschwege. In einer Kurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortigen Verkehrsschilder. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Autos, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der flüchtige Fahrer kehrte kurz darauf - auf der Suche nach seinem Autokennzeichen - zur Unfallstelle zurück. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte im Rahmen der Ermittlungen ein 37-Jähriger aus Eschwege ermittelt werden, der den Unfall alkoholisiert verursacht hat. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Dieseldiebstahl

Auf dem Gelände eines Kalkwerkes in der Gemeinde Meißner ereignete sich vergangenen Nacht der Diebstahl von Dieselkraftstoff. Zwischen 00:30 Uhr und 02.00 Uhr betraten drei unbekannte Täter das Gelände. Zunächst wurde ein Stapler benutzt, um eine mobile Tankanlage aufzuladen. Mit dem 600 Liter fassenden Tank fuhr der Stapler anschließend von dem Firmengelände. Die alarmierte Streife der Polizeistation Eschwege konnte im Rahmen der Fahndung den Stapler in einem Feldweg (in Höhe des Abkipplatzes der Firma) auffinden, wo sich dieser festgefahren hatte. Durch die unbekannten Täter wurde der Schlauch der mobilen Zapfanlage abgeschnitten und auf diesem Weg die ca. 600 Liter abgezapft und entwendet. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell