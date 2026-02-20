Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 13:20 Uhr befuhr gestern Mittag ein 33-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw die Max-Woelm-Straße in Eschwege. Verkehrsbedingt musste er vor dem Kreisverkehr abbremsen, was die nachfolgende 74-Jährige aus der Gemeinde Meinhard zu spät bemerkte und mit ihrem Auto auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Mülltonnenbrände

Um 21:25 Uhr wurde gestern Abend erneut ein Brand in der Eschweger Innenstadt gemeldet. Zeugen konnten beobachten wie zwei dunkel gekleidete Personen in der Innenstadt (Stad) etwas in den unterirdischen Müllcontainer geworfen haben, worauf es kurz darauf zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die beiden Personen liefen dann in Richtung Marktstraße davon. Die alarmierte Feuerwehr löschte den brennenden Abfall ab. Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf wurde am gestrigen Donnerstag ein Pkw VW T-Roc durch unbekannte Täter beschädigt. Zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr wurde das Fahrzeug im Bereich des hinteren rechten Kotflügels zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von ca. 750 EUR entstand.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung

In der Schulstraße in Sontra wurde bereits am 17.02.26 ein Mountainbike "Giant" durch Unbekannte beschädigt. Das Rad war auf dem Verbindungsweg (Fußweg) zur Breslauer Straße abgestellt, wo zwischen 08:10 Uhr und 13:30 Uhr, vermutlich durch Tritte die hinter Felge und Reifen beschädigt wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz der Sparkasse Werra Meißner in der Walburger Straße in Witzenhausen ist ein roter VW Golf von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden an der Frontseite des VW Golf wird auf 500 Euro beziffert. Ereignet hat sich der Unfall am 18.02.26 zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher unter 05542/9304-0.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell