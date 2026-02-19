Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.02.26

Eschwege (ots)

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 11:10 Uhr ereignet sich gestern Vormittag in der Straße Jardin- de-Saint-Mandé in Eschwege auf dem Parkplatz des Vita-Gesundheitszentrums ein Unfall beim Ausparken. Beim Ausparken kam es zum Zusammenstoß zwischen den Autos eines 87-Jährigen aus der Gemeinde Meißner und einer 70-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Mülltonnenbrände

Um 19:48 Uhr wurde gestern Abend in der Eschweger Innenstadt der Brand eines unterirdischen Müllcontainers gemeldet. Wie sich herausstellte, drang starke Rauchentwicklung aus dem Einwurfschacht heraus, verursacht durch den inneliegenden brennenden Abfall. Die Feuerwehr Eschwege löschte das Feuer ab und musste um 21:00 Uhr erneut ausrücken, nachdem im Bereich der "Woolworth-Filiale" ein weiterer Brand gemeldet wurde. Auch dort drang starker Rauch aus einen unterirdischen Container aus. Kurz darauf wurde mitgeteilt, dass es im Bereich der Forstgasse erneut im dortigen Container brennen würde. Die Feuerwehr löschte auch diese beiden Brände. Dadurch, dass in den Fällen nur der entsorgte Müll brannte, entstand kein Sachschaden. Aufgrund des Umstandes, dass es innerhalb kürzester Zeit zu drei derartigen Bränden kam, ist nicht auszuschließend, dass es sich um vorsätzlich verursachte Taten handelt. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Schulgebäude

Zwischen dem 17.02.26, 13:00 Uhr und dem 18.02.26 drangen unbekannte Täter in einen Büroraum der Rhenanus-Schule in Bad Sooden-Allendorf ein, nachdem ein Fenster aufhebelt wurde. Es wurde anschließend versucht die Bürotür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Aus dem Büro selbst wurde nichts entwendet, so dass es beim Sachschaden blieb. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 04:22 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 49-Jähriger aus Polen mit einem Lkw die B 27 in der Gemarkung von Sontra-Berneburg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das die Bundesstraße überquerte. Das Wildschwein überlebte den Aufprall nicht; am Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 22:35 Uhr wurde am gestrigen späten Abend ein 38-Jähriger aus Witzenhausen auf einem E-Scooter fahrend, in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teilnahm, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Zwischen dem 16.02.26 und dem 18.02.26, 12:00 Uhr kam es im Stadtgebiet von Witzenhausen zu weitern Schmierereien. So wurden im Bereich der Straße "Am Brauhaus" zwei Hakenkreuze an die Hauswand des dortigen Pfarrhauses mittels eines Permanentmarkers aufgebracht. Aus der Oberburgstraße wurden fünf weiter Hakenkreuze gemeldet, die an einer dortigen Hausfassade ebenfalls mit einem schwarzen Marker angebracht wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

