Polizei Eschwege

POL-ESW: Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Angezeigt wurden am heutigen Tag mehrere Sachbeschädigungen an Gebäuden der Musikschule der Volkshochschule Eschwege. Demnach wurden an die seitliche Fassade der Musikschule mit schwarzer Sprühfarbe unter anderen der Schriftzug "AFD" sowie weitere politisch motivierte Farbschmierereien hinterlassen. Im Bereich des sogenannten "Pavillons" der Volkshochschule wurden zudem zwei Hakenkreuze aufgebracht. Nach ersten Ermittlungen und Hinweisen wurden am 13.02.26, um 21:00 Uhr, drei jugendliche Tatverdächtige beobachtet, die allesamt überwiegend schwarz gekleidet waren. Einer der Tatverdächtigen soll kurze blonde Haare haben, ein weiterer ist von kräftiger Statur. Der Sachschaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell