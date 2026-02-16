Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen vom 16.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Um 07:45 Uhr befuhr ein 41-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw die Gartenstraße in Eschwege. Auf Höhe der Einmündung zur Langemarckstraße musste er verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende 29-Jährige aus Wanfried zu spät bemerkte und bei winterlichen Straßenverhältnissen mit seinem Pkw auffuhr. Da er noch versuchte nach links auszuweichen kam es auf der Gegenfahrspur zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 67-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Deren Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Um 08:20 Uhr befuhr ein 60-jähriger Eschweger mit einem Kleinbus die Straße "An den Anlagen" in Eschwege. In Höhe der Kreuzung "Obere Friedenstraße" musste er verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 29-Jährige aus Eschwege rutsche beim Abbremsen auf der winterlichen Fahrbahn mit ihrem Auto auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Sachschaden: ca. 600 EUR.

Um 09:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 21-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die Wahlhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf. Im Kreuzungsbereich zur Werrabrücke bog er nach rechts in den Eichweg ab, verlor dabei aber die Kontrolle über das Auto und prallte mit diesem gegen ein Verkehrsschild. Sachschaden: ca. 1700 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 07:25 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Edermünde mit einem Pkw die L 3228 zwischen Eiterhagen und Quentel. Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke, wodurch Sachschaden entstand.

Polizei Witzenhausen

Um 08:05 Uhr befuhr heute Morgen ein 36-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Straße "Am Stieg" in Witzenhausen in Richtung Wendershausen. Im Kurvenbereich der L 3464 verlor er bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit dem entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 61-Jährigen aus Northeim gefahren wurde. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell