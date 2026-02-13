Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 10:00 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 29-Jähriger aus Eschwege in der Goldbachstraße in Eschwege mit seinem Auto einzuparken. Dabei streifte er mit dem Fahrzeug einen geparkten Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Diebstahl einer Geldbörse

Am gestrigen Donnerstag stellte eine 30-Jährige aus Eschwege ihren Pkw, um 13:15 Uhr, unverschlossen in der Marktstraße in Eschwege ab. Um 14:30 Uhr kehrte sie zu ihrem Auto zurück und musste feststellen, dass ihr dunkelblaues Damenportmonee entwendet wurden. In diesem befand sich neben Münzgeld diverse persönliche Dokumente. Schaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Um 16:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 41-Jähriger aus Weimar mit einem Sattelzug die B 400 zwischen Breitau und Ulfen. Ein entgegenkommender Lkw kam in einer leichten Linkskurve über die Fahrbahnmitte hinaus, wodurch es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln der Fahrzeuge kam. Am Sattelzug entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geparkten Vito angefahren

Um 04:00 Uhr befuhr heute früh eine 43-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die den "Torweg" in Retterode. Dabei übersah sie einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Vito, so dass es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 13.000 EUR kam. Der Pkw der 43-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Diebstahl eines E-Rollers

Zwischen dem 10.02.26, 19:00 Uhr und dem 12.02.26, 09:20 Uhr wurde in der Rexinger Straße in Hessisch Lichtenau aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein E-Scooter der Marke "Xiaomi" mit dem Versicherungskennzeichen "904 YEF" im Wert von ca. 600 EUR entwendet. Zuvor wurde das Kellerabteil aufgebrochen, wodurch geringer Sachschaden entstand. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 18:43 Uhr befuhr gestern Abend ein 26-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die B 27 und beabsichtigte in Höhe von Unterrieden nach links auf die B 80 in Richtung Witzenhausen abzubiegen. Beim Abbiegen übersah der 26-Jährige den entgegenkommenden Klein-Lkw (Vito), der von einem 33-Jährigen aus Dersum gefahren wurde, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 20.000 EUR kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In dem Streckenabschnitt kam es zu temporären Sperrungen.

Sachbeschädigung an Kiosk

Um 23:53 Uhr war gestern Abend eine Gruppe Jugendlicher / Heranwachsender in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen zu Fuß unterwegs. Dabei soll es sich um sechs bis acht Personen handeln, davon zwei Frauen, die allesamt dunkel gekleidet waren. Aus der Gruppe heraus wurde ein Aschenbecher aus Glas aus einem frei zugänglichen Regal eines Restaurants (Pizzeria) entnommen und mit diesem sowie einer Bierflasche das Schaufenster eines angrenzenden Kiosks eingeworfen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Steinstraße. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl von Leergut

Um 16:45 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein Mann dabei beobachtet, als er in der Mündener Straße in Witzenhausen ein dortiges Grundstück betrat und aus einer offenstehenden Garage sich zwei Kisten Leergut aneignete und mit diesen flüchtete. Aufgrund von Hinweisen konnte der Tatverdächtige - ein 31-Jähriger aus Witzenhausen - durch eine Polizeistreife im Bereich des Aldi-Marktes angetroffen werden, als er das Leergut einlösen wollte.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell