Polizei Eschwege

POL-ESW: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

Eschwege (ots)

Freiheitsberaubung

Am 10.02.2026 wurde,um 19:19 Uhr, ein 12-Jähriger Junge aus Bad Sooden-Allendorf von einem ihm unbekannten Mann im Bereich des Sportplatzes in der Straße "Huhngraben" in Bad Sooden-Allendorf angesprochen. Der 12-Jährige befand sich zu dieser Zeit in Begleitung eines Freundes. Der Unbekannte gab sich gegenüber den Kindern als Zivilpolizist aus und zeigte in diesem Zusammenhang Handschellen vor. Im Anschluss fasste er den 12-Jährigen am Arm und forderte diesen auf mit ihm zukommen, während der Freund davon lief und sich einer Vertrauensperson anvertraute. Durch den Griff am Arm erlitt der 12-Jährige ein Hämatom und wurde somit leicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen ging der Tatverdächtige mit dem Kind über einen Feldweg in Richtung eines Waldgebiets davon, kehrte anschließend auf denselben Weg wieder zurück. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung den Tatverdächtigen mit dem 12-Jährigen im Bereich "Schloss Rothestein" gegen 21:20 Uhr feststellen. Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 20-Jährigen aus Bad Hersfeld handelt, wurde durch die Polizeistreife vorläufig festgenommen; der 12-Jährige seinem Vater übergeben. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Tatverdächtige gegenüber dem 12-Jährigen (bis auf den Griff an dem Arm) weder körperliche noch verbale Gewalt ausgeübt hat. Der 20-Jährige ist als psychisch auffällig bekannt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Freiheitsberaubung eingeleitet. In seiner polizeilichen Vernehmung hat er sich nicht zur Sache geäußert. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Antrag auf U-Haftbefehl gestellt. Diesem Antrag wurde seitens des zuständigen Gerichts entsprochen, so dass der Heranwachsende am gestrigen Tag der U-Haft zugeführt wurde.

Pressestelle STA Kassel; OStA Thöne

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell