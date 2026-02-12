Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.02.2026 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Garage bei Julphar-Gelände aufgebrochen

Unbekannte Täter haben sich zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr widerrechtlich Zutritt zu dem ehemaligen Julphar-Firmengelände in der Max-Woelm-Straße verschafft und haben auf dem Gelände dann gewaltsam eine Garage aufgebrochen. Geklaut wurden mehrere Werkzeuge, der Stehlwert wird auf insgesamt 4000 Euro beziffert. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Polizei Sontra

Parkrempler

Beim Einparken in der Straße "Kirchpark" in Sontra touchierte am Donnerstag eine aus Cornberg stammende 33-jährige Autofahrerin einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Insignia. Bei der Kollision, die sich um 07.15 Uhr ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro am Wagen der Verursacherin und in Höhe von 500 Euro an dem Opel.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidiert am Donnerstagmorgen eine 44-jährige Autofahrerin aus dem LK Kassel. Die Frau befuhr um 07.30 Uhr die Leipziger Straße in der Ortslage von Fürstenhagen in Richtung Hessisch Lichtenau, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn der Frau kreuzte. Das Wildschwein verendete noch am Unfallort im angrenzenden Straßengraben, der Schaden am Wagen der Frau beläuft sich auf 5000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell