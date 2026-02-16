Polizei Eschwege

POL-ESW: Geldbörsen gestohlen

Eschwege (ots)

Am 13.02.26 hielt sich eine 43-Jährige aus Eschwege im Kaufhaus "Woolworth" in der Eschweger Innenstadt auf. Gegen 15:25 Uhr bemerkte sie, wie eine ca. 40 Jahre alte Frau von osteuropäischen Phänotyp das Portmonee aus der Handtasche der 43-Jährigen entwendete. Die 43-Jährige ergriff ihre Handtasche, während die Täterin das Portmonee fallen ließ und aus dem Kaufhaus flüchtete. Im Rahmen der Verfolgung konnte sie die Täterin im benachbarten Drogeriemarkt feststellen, wo diese mithilfe eines Mitarbeiters bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde. Bei der Täterin handelt es sich um eine 48-Jährige bulgarische Staatsangehörige.

Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei kamen zwei weitere Diebstähle zur Anzeige, die sich in dem Drogeriemarkt ereignet hatten. So wurde einer 84-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal und einer 87-Jährigen aus Eschwege während ihres Einkaufs in der Drogerie die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten jeweils aus der Handtasche gestohlen, so dass davon auszugehen ist, dass sich an diesem Nachmittag mehrere Täter oder Täterinnen in der Eschweger Innenstadt aufhielten, um gezielt Geldbörsen zu stehlen. Nach bisherigen Ermittlungen soll es sich dabei um eine weitere Frau und einen Mann handeln, die bislang unbekannten Aufenthalts sind. Ein Verfahren wegen Bandendiebstahls wurde eingeleitet.

Weiterer Diebstahl

Ebenfalls am 13.02.26 wurde in der Aldi-Filiale in der Niederhoner Straße in Eschwege ein weiterer Diebstahl einer Geldbörse angezeigt. Zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr wurde einem 75-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard das Portmonee, in dem sich Bankkarten und persönliche Dokumente befanden, gestohlen. Tatverdächtig ist in diesem Zusammenhang eine männliche Person, von süd- oder osteuropäischen Phänotyp mit lichtem schwarzen Haar. Der Schaden wird mit 150 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

