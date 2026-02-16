PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Geldbörsen gestohlen

Eschwege (ots)

Am 13.02.26 hielt sich eine 43-Jährige aus Eschwege im Kaufhaus "Woolworth" in der Eschweger Innenstadt auf. Gegen 15:25 Uhr bemerkte sie, wie eine ca. 40 Jahre alte Frau von osteuropäischen Phänotyp das Portmonee aus der Handtasche der 43-Jährigen entwendete. Die 43-Jährige ergriff ihre Handtasche, während die Täterin das Portmonee fallen ließ und aus dem Kaufhaus flüchtete. Im Rahmen der Verfolgung konnte sie die Täterin im benachbarten Drogeriemarkt feststellen, wo diese mithilfe eines Mitarbeiters bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde. Bei der Täterin handelt es sich um eine 48-Jährige bulgarische Staatsangehörige.

Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei kamen zwei weitere Diebstähle zur Anzeige, die sich in dem Drogeriemarkt ereignet hatten. So wurde einer 84-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal und einer 87-Jährigen aus Eschwege während ihres Einkaufs in der Drogerie die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten jeweils aus der Handtasche gestohlen, so dass davon auszugehen ist, dass sich an diesem Nachmittag mehrere Täter oder Täterinnen in der Eschweger Innenstadt aufhielten, um gezielt Geldbörsen zu stehlen. Nach bisherigen Ermittlungen soll es sich dabei um eine weitere Frau und einen Mann handeln, die bislang unbekannten Aufenthalts sind. Ein Verfahren wegen Bandendiebstahls wurde eingeleitet.

Weiterer Diebstahl

Ebenfalls am 13.02.26 wurde in der Aldi-Filiale in der Niederhoner Straße in Eschwege ein weiterer Diebstahl einer Geldbörse angezeigt. Zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr wurde einem 75-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard das Portmonee, in dem sich Bankkarten und persönliche Dokumente befanden, gestohlen. Tatverdächtig ist in diesem Zusammenhang eine männliche Person, von süd- oder osteuropäischen Phänotyp mit lichtem schwarzen Haar. Der Schaden wird mit 150 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 11:06

    POL-ESW: Pressebericht vom 16.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Ein- oder Ausparken Um 12:23 Uhr beabsichtige am gestrigen Sonntag eine 56-Jährige aus Söhrewald mit ihrem Pkw in der Straße "Am Solegraben" in Bad Sooden-Allendorf am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Dabei fuhr sie gegen eine dort geparkten Pkw Nissan, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Unfallflucht Um 09:31 Uhr befuhr gestern Morgen ein unbekannter mit ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:05

    POL-ESW: Pressebericht vom 13.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Ein- oder Ausparken Um 10:00 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 29-Jähriger aus Eschwege in der Goldbachstraße in Eschwege mit seinem Auto einzuparken. Dabei streifte er mit dem Fahrzeug einen geparkten Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Diebstahl einer Geldbörse Am gestrigen Donnerstag stellte eine 30-Jährige aus Eschwege ihren Pkw, um 13:15 ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 13:48

    POL-ESW: Pressebericht 12.02.2026 (2)

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Garage bei Julphar-Gelände aufgebrochen Unbekannte Täter haben sich zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr widerrechtlich Zutritt zu dem ehemaligen Julphar-Firmengelände in der Max-Woelm-Straße verschafft und haben auf dem Gelände dann gewaltsam eine Garage aufgebrochen. Geklaut wurden mehrere Werkzeuge, der Stehlwert wird auf insgesamt 4000 Euro beziffert. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren