Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 12:23 Uhr beabsichtige am gestrigen Sonntag eine 56-Jährige aus Söhrewald mit ihrem Pkw in der Straße "Am Solegraben" in Bad Sooden-Allendorf am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Dabei fuhr sie gegen eine dort geparkten Pkw Nissan, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Unfallflucht

Um 09:31 Uhr befuhr gestern Morgen ein unbekannter mit einem Pkw die Straße "Wolfsgraben" in Richtung Luisenstraße in Eschwege. Kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Goldbachstraße fuhr der Pkw über die dortige Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Verursacher flüchtet anschließend von der Unfallstelle. Sachschaden: ca. 200 EUR.

Band einer Gartenlaube

Um 17:08 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag vom Langenhainer Weg in Eschwege Rauch auf einem Gartengrundstück festgestellt. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten in einem Schrebergarten ein brennendes Gartenhaus fest, dass im Vollbrand stand. Die Feuerwehr löschte dieses ab. Der Sachschaden des alten Backsteingebäudes wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Zur Brandursache können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

In den Räumen eines Imbisses in der Landstraße in Reichensachsen wurde am vergangenen Samstag einem 21-Jährigen aus Witzenhausen die Geldbörse gestohlen. Die Tatzeit soll zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr liegen. Mit einer im Portmonee aufgefundenen Debit-Karte wurden sechs rechtswidrige Zahlungen (Einkäufe) durch unbekannte Täter im Anschluss durchgeführt, die sich auf insgesamt 61 Euro belaufen. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Haustür

Zwischen dem 14.02.26, 15:30 Uhr und dem 15.02.26, 08:30 Uhr wurde die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Niederhoner Straße in Eschwege durch unbekannte Täter beschädigt. Augenscheinlich wurde gegen die Tür getreten, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Am 15.02.26, um 04:33 Uhr, kam es im Bereich des Eschweger Stadtbahnhofs zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 28-Jährigen aus Witzenhausen und einem 38-Jährigen aus Eschwege, die in Gemeinschaft leben. Nach verbalen Streitigkeiten, kam es untereinander zu Schubsereien die im weiteren Verlauf dazu führten, dass die 28-Jährige den 38-Jährigen mit einer Flasche Bier auf den Kopf schlug und der 38-Jährige sie dann mit der Faust in den Bauch schlug, worauf sie zur Untersuchung in das Krankenhaus musste.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 18:52 Uhr parkte gestern Abend eine 59-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw in der Kirchstraße in Hessisch Lichtenau auf dem Parkplatz bei der Kirche rückwärts aus. Dabei beschädigte sie mit dem Heck ihres Autos einen geparkten Pkw Opel, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Wohnungseinbrüche

Am vergangenen Freitag, 13.02.26 begab sich ein unbekannter Täter zu einem Wohnhaus in der Straße "Kirschenweg" in Fürstenhagen. Zwischen 20:00 Uhr und 20:20 Uhr drang der Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Treppenhaus ein, ohne jedoch aus dem Haus etwas zu entwenden. Sachschaden: ca. 600 EUR.

Vermutlich im Anschluss an diese Tat wurde in das benachbarte Haus eingebrochen. Zunächst versuchte der Täter die Terrassentür auszuhebeln, was jedoch misslang. Daraufhin kletterte er auf den Balkon und öffnete gewaltsam die Balkontür. Nachdem der Täter in das Haus eingedrungen war und sich in den Wohnräumen aufhielt, wurde er von dem Eigentümer bemerkt, worauf er durch ein Fester sprang und flüchtete ohne Beute. Auch in diesem Fall blieb es beim Sachschaden, der mit ca. 800 EUR angegeben wird. Eine Beschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen liegt derzeit nicht vor. Um Hinweise bittet die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell