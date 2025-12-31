Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Nach einer Ruhestörung werden Polizeibeamte angegriffen

Am Dienstagabend, gegen 22:47 Uhr, wurde das Polizeirevier Überlingen zu einer Ruhestörung in der Straße "Zur Pfrille" gerufen. Anwohner hatten eine laute Musik und Schreie aus einer Wohnung gemeldet, wo eine 39-jährige Frau für die Störung verantwortlich war. Zudem soll die Frau Feuerwerkskörper aus dem Fenster geworfen haben. Als die Beamten des Polizeireviers Überlingen eintrafen, um die Frau in Gewahrsam zu nehmen, wehrte sie sich heftig gegen die Maßnahme. Sie trat mit den Füßen gegen die Polizeibeamten und musste daher mit Handschließen und Fußfesseln fixiert werden, um weitere Gegenwehr zu verhindern. Während des Transports zum Polizeivier versuchte die Frau mehrmals, eine Polizeibeamtin zu treten, die jedoch rechtzeitig ausweichen konnte. Die Situation spitzte sich weiter zu, als die erheblich betrunkene Frau eine Spuckattacke gegen die Beamten richtete. Aufgrund ihres renitenten Verhaltens musste die Frau die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen verbringen. Eine Polizeibeamtin wurde leicht verletzt, konnte den Dienst aber weiter fortführen.

Friedrichshafen

Uhrendiebin nach kurzer Flucht gefasst

Am Dienstagmorgen gegen 10:24 Uhr kam es in einem Geschäft in der Wilhelmstraße in Friedrichhafen zu einem Vorfall, bei dem sich eine 35-jährige Frau, die zunächst in einem Geschäft nach Uhren in der Auslage gefragt hatte, plötzlich aus dem Staub machte. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte, dass mehrere Uhren aus der Auslage fehlten und nahm sofort die Verfolgung auf. Eine weitere Mitarbeiterin schloss sich der Verfolgungsjagd an, und gemeinsam konnten sie die Diebin vor dem Schaufenster des Geschäfts stellen. Die Frau versuchte jedoch, mit dem Diebesgut in Richtung Adenauerplatz zu flüchten. Die beiden Mitarbeiterinnen waren entschlossen, die Diebin nicht entkommen zu lassen, und konnten sie nach kurzer Flucht festhalten. Bei dem Zwischenfall wurden die beiden Zeuginnen leider leicht verletzt. Nach dem Eintreffen der Polizei wurde festgestellt, dass die Frau Uhren im Wert von etwa 3500.- Euro entwendet hatte. Darüber hinaus führte sie eine Handtasche und eine weitere prallgefüllte Tüte mit sich, die weiteres Diebesgut enthielt. Die Tüte wurde sichergestellt. Die Diebin wird wegen gewerbsmäßigem Diebstahl zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell