PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzte bei Unfall zwischen Auto und E-Scooter

Weimar (ots)

Ein 34-jähriger Mercedesfahrer befuhr Freitagnacht die Budapester Straße in Weimar in Richtung der Moskauer Straße. An der Einmündung zur Moskauer Straße übersah der Fahrer des Mercedes den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Fahrer eines E-Scooters und kollidierte folglich mit diesem. Hiernach kam der PKW auf dem Fuß des 23-Jährigen zum Stehen. Die 33 Jahre alte Beifahrerin des Mercedes stieg daraufhin in der Absicht aus, dem E-Scooterfahrer zu helfen. Währenddessen fuhr der PKW ein Stück weiter, um den Fuß des Verunglückten unter dem Rad zu befreien. Hierbei kollidierte dann das Elektrokleinstfahrzeug mit der Hüfte der Helferin. Sowohl der 23-Jährige als auch die Beifahrerin des Mercedes wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Zusätzlich entstanden Sachschäden in Höhe von circa 900,00 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 11:14

    LPI-J: Unfall an Tankstelle

    Weimar (ots) - Zu einem Unfall mit schätzungsweise 3500,00 EUR Sachschaden kam es am Freitagabend an einer Tankstelle in der Erfurter Straße in Weimar. Der 45-jährige Fahrer eines LKW der Marke Iveco rangierte an einer Zapfsäule, übersah hierbei jedoch einen nahegelegen parkenden Mercedes und kollidierte mit diesem. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 11:03

    LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 15.02.2026

    Jena (ots) - Einbrechern standgehalten Gleich vier Hauseingangstüren versuchte der unbekannte Täter in der Tatzeit von Freitag dem 13.02.26, 15:00 Uhr bis zum Samstag dem 14.02.26, 08:00 Uhr, in der Parkstraße 2-5 in Jena Göschwitz, aufzubrechen. Sehr wahrscheinlich wurde der unbekannte Tatverdächtige bei der Tatausführung gestört. Es gelang diesem nicht in die Objekte einzudringen. An den vier Hauseingangstür ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:18

    LPI-J: Körperverletzung nach Streit

    Apolda (ots) - Am 14.02.2026 kam es gegen 23:40 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen im Bereich der Johannesgasse in Apolda. Hier schlug ein 29jähriger Täter einen 35jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Hierbei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen und wurde rettungsdienstlich behandelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren