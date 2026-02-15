Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzte bei Unfall zwischen Auto und E-Scooter

Weimar (ots)

Ein 34-jähriger Mercedesfahrer befuhr Freitagnacht die Budapester Straße in Weimar in Richtung der Moskauer Straße. An der Einmündung zur Moskauer Straße übersah der Fahrer des Mercedes den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Fahrer eines E-Scooters und kollidierte folglich mit diesem. Hiernach kam der PKW auf dem Fuß des 23-Jährigen zum Stehen. Die 33 Jahre alte Beifahrerin des Mercedes stieg daraufhin in der Absicht aus, dem E-Scooterfahrer zu helfen. Währenddessen fuhr der PKW ein Stück weiter, um den Fuß des Verunglückten unter dem Rad zu befreien. Hierbei kollidierte dann das Elektrokleinstfahrzeug mit der Hüfte der Helferin. Sowohl der 23-Jährige als auch die Beifahrerin des Mercedes wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Zusätzlich entstanden Sachschäden in Höhe von circa 900,00 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell