Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall an Tankstelle

Weimar (ots)

Zu einem Unfall mit schätzungsweise 3500,00 EUR Sachschaden kam es am Freitagabend an einer Tankstelle in der Erfurter Straße in Weimar. Der 45-jährige Fahrer eines LKW der Marke Iveco rangierte an einer Zapfsäule, übersah hierbei jedoch einen nahegelegen parkenden Mercedes und kollidierte mit diesem. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

