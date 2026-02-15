LPI-J: Körperverletzung nach Streit
Apolda (ots)
Am 14.02.2026 kam es gegen 23:40 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen im Bereich der Johannesgasse in Apolda. Hier schlug ein 29jähriger Täter einen 35jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Hierbei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen und wurde rettungsdienstlich behandelt.
