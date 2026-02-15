PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Unfallflucht in Apolda

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 12.02.2026, 19:00 Uhr bis 13.02.2026, 16:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Franckestraße in Apolda. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend verließ der Unfallfahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Landespolizeiinspektion Jena
