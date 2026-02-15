LPI-J: Unfallflucht in Apolda
Apolda (ots)
Im Tatzeitraum vom 12.02.2026, 19:00 Uhr bis 13.02.2026, 16:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Franckestraße in Apolda. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend verließ der Unfallfahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.
