LPI-J: Fahndungserfolg

Weimar (ots) - In der Weimarer Innenstadt wollte am Donnerstagvormittag ein 65-Jähriger Lkw-Fahrer auf ein Grundstück fahren. Da die Einfahrt relativ eng war, musste er das Fahrzeug noch einmal zurücksetzen. Dabei traf er einen Zaun und beschädigte diesen. Vorbildlich meldete der Fahrer den Unfall der Weimarer Polizei. Diese nahm sich der Sache und sorgte für den Austausch der Personalien. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

mehr