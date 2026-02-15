LPI-J: Fahndungserfolg
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Über das vergangene Wochenende hinweg konnten im Schutzbereich der PI Saale-Holzland gleich vier Haftbefehle realisiert werden. Die per "roten Zettel" gesuchten Personen konnten in Eisenberg und Hermsdorf angetroffen werden. Nach Eröffnung des vorgewurfenen Sachverhaltes wurde jeweils die ausstehende Geldbuße eingetrieben. Die gesuchten Personen wandten auf diese Weise die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe ab. Die aufwendig betriebene Recherche zum Aufenthaltsort der Haftbefehlsinhaber wurde somit mit Erfolg gekrönt.
