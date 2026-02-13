LPI-J: Ladendieb mit Kaffee im Wert von 100,- gefasst

Weimar (ots) - Eine 23-Jährige verließ nach einer Streitigkeit mit dem Vater ihres Kindes am Donnerstagabend die gemeinsame Wohnung in Weimar und begab sich mit dem Kind zu einer Freundin. Dies missfiel dem 35-Jährigen Vater. Er begab sich zu der Wohnanschrift der Freundin und drohte die Tür einzutreten, wenn die Frau nicht zurückkehren würde. Bevor alarmierte Polizeibeamte eintrafen, ergriff der Mann die Flucht. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und ...

