LPI-J: Ladendieb mit Kaffee im Wert von 100,- gefasst
Apolda (ots)
In einem Supermarkt in Apolda wurden gestern gegen, 11:30 Uhr insgesamt 8 Pakete Kaffee im Wert von über 100 Euro gestohlen. Ein 18-jähriger junger Mann hatte sich den Kaffee in seinen Rucksack gesteckt und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Ein Mitarbeiter hielt ihn auf und verständigte die Polizei.
