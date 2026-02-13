PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Manipuliertes Pedelec

Weimar (ots)

Polizeibeamte erblickten am Donnerstagnachmittag in der Döllstädtstraße einen Mann auf einem Pedelec. Sie entschlossen sich, diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als der Mann die Beamten erblickte, versuchte er die Flucht zu ergreifen, doch die Beamten konnten ihn stoppen. Bei der durchgeführten Kontrolle stellten sie manipulierte Sensoren an dem Fahrrad fest. Durch die Manipulationen war die Unterstützung auch über 25 km/h noch aktiv. Durch die höhere mögliche Geschwindigkeit, hätte der 35-Jährige eine Versicherung sowie einen Führerschein benötigt. Da er dies jeweils nicht vorweisen konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Neben den beiden festgestellten Verstößen, war der Mann mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. In einem Krankenhaus wurde ihm deswegen Blut abgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 07:30

    LPI-J: Schockanruf ohne Erfolg

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine 84-Jährige aus Crossen an der Elster, erhielt am Donnerstagnachmittag einen nach ihren Angaben "komischen" Anruf. Bei ihr meldete sich ein Mann, welcher sich als Professor ausgab. Er erklärte, dass die Tochter der Frau mit Krebs im Krankenhaus liegen würde und er ein Medikament aus der Schweiz habe, was ihr das Leben retten würde. Dafür würde er jedoch 20.000 Euro benötigen. Die Frau ließ sich nicht schocken. Sie erklärte, dass sie ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 07:30

    LPI-J: Wohnmobil beschädigt Gebäude und entfernt sich

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Mehrere Anwohner des Töpferberges in Stadtroda begaben sich am Donnerstagnachmittag zur örtlichen Polizeidienststelle. Sie erklärten, dass ein Wohnmobil durch eine Fahrbahnverengung gefahren sei und dabei mehrere Fallrohre beschädigte. Entsendete Streifenbeamte begutachteten die Gebäude und stellten die Beschädigungen fest. Da das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges bekannt war, ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 07:30

    LPI-J: Auto nach Steinwurf beschädigt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Jugendliche spielten am Donnerstagnachmittag in der Nähe der Regelschule in Hermsdorf. Ein Teenager warf dabei einen Stein in ein Gebüsch. Er übersah jedoch, dass hinter dem Gebüsch ein Auto geparkt war. Der Stein traf das Fahrzeug und beschädigte dieses. Da zunächst unklar war, ob der Stein mit Absicht gegen das Fahrzeug geworfen wurde, hat die 45-Jährige Besitzerin die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren