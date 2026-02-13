Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Manipuliertes Pedelec

Weimar (ots)

Polizeibeamte erblickten am Donnerstagnachmittag in der Döllstädtstraße einen Mann auf einem Pedelec. Sie entschlossen sich, diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als der Mann die Beamten erblickte, versuchte er die Flucht zu ergreifen, doch die Beamten konnten ihn stoppen. Bei der durchgeführten Kontrolle stellten sie manipulierte Sensoren an dem Fahrrad fest. Durch die Manipulationen war die Unterstützung auch über 25 km/h noch aktiv. Durch die höhere mögliche Geschwindigkeit, hätte der 35-Jährige eine Versicherung sowie einen Führerschein benötigt. Da er dies jeweils nicht vorweisen konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Neben den beiden festgestellten Verstößen, war der Mann mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. In einem Krankenhaus wurde ihm deswegen Blut abgenommen.

