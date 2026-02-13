PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnmobil beschädigt Gebäude und entfernt sich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mehrere Anwohner des Töpferberges in Stadtroda begaben sich am Donnerstagnachmittag zur örtlichen Polizeidienststelle. Sie erklärten, dass ein Wohnmobil durch eine Fahrbahnverengung gefahren sei und dabei mehrere Fallrohre beschädigte. Entsendete Streifenbeamte begutachteten die Gebäude und stellten die Beschädigungen fest. Da das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges bekannt war, begaben sich Polizisten zur Halteranschrift. Dort konnte ein beschädigtes Wohnmobil festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich tatsächlich um das Tatfahrzeug handelte und wer als Fahrer in Betracht kommt. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

