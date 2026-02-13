Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kneipengast verletzt sich selbst

Jena (ots)

In Jena West meldete am Donnerstagabend ein 47-Jähriger einen aggressiven Gast in einer Kneipe. Gerufene Polizeibeamte nahmen sich der Sache an. Ein 37-Jähriger hatte mehrere Getränke bestellt und danach festgestellt, dass er sein Portemonnaie nicht dabeihatte. Mutmaßlich aus Frust darüber schüttete er sein gesamtes Hab und Gut auf den Tresen und wurde aggressiv. Er schlug mit der Hand gegen eine Wand der Kneipe und verletzte sich. Der Wirt verzichtete auf eine Bezahlung und wollte nur noch, dass der Gast die Räumlichkeiten verlässt. Die Verletzung an der Hand musste in der Folge durch einen Arzt begutachtet werden, er wurde deswegen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell