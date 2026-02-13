Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision nach Vorfahrtsfehler

Jena (ots)

Eine 88-Jährige wollte mit ihrem Auto von der Straße Am Steinbach nach links in die Wiesenstraße einbiegen. Dabei missachtete sie mutmaßlich die Vorfahrt eines 57-Jähriger Lkw-Fahrers und fuhr auf die Straße ein. Trotz sofort eingeleitetem Bremsmanövers konnte der Lkw-Fahrer einen Aufprall nicht mehr verhindern. Er rammte den Pkw und schob ihn gegen eine in der Nähe befindliche Laterne. Die 88-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Beide Beteiligten wurden medizinisch erstversorgt. Die ältere Dame wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge so beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Die Straße war für ca. anderthalb Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell