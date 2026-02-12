LPI-J: Zeugen gesucht
Apolda (ots)
Am Sonntag den 08.02.2026 wurde gegen 19 Uhr ein Fahrzeug, welches ordnungsgemäß am rechten Straßenrand parkte, angefahren. Dieser Vorfall ereignete sich in der Alexanderstraße - kurz vor der Kreuzung Reichelstraße in Apolda Es werden Zeugen gesucht, welche den Vorfall gesehen haben. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter: 03644-541-0 entgegen.
