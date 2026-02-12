LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar/ Weimarer Land (ots) - Ein 20-Jähriger fuhr am Mittwochabend mit seinem Auto von Ottstedt bei Magdala in Richtung Magdala. In einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Er kollidierte mit einem Baum und verletzte sich leicht. Das Fahrzeug wurde ebenfalls schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

