Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto nach Steinwurf beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Jugendliche spielten am Donnerstagnachmittag in der Nähe der Regelschule in Hermsdorf. Ein Teenager warf dabei einen Stein in ein Gebüsch. Er übersah jedoch, dass hinter dem Gebüsch ein Auto geparkt war. Der Stein traf das Fahrzeug und beschädigte dieses. Da zunächst unklar war, ob der Stein mit Absicht gegen das Fahrzeug geworfen wurde, hat die 45-Jährige Besitzerin die Polizei gerufen. Diese ermöglichte den Austausch der Personalien und verwies auf das Zivilrecht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell