LPI-J: Schockanruf ohne Erfolg

Eine 84-Jährige aus Crossen an der Elster, erhielt am Donnerstagnachmittag einen nach ihren Angaben "komischen" Anruf. Bei ihr meldete sich ein Mann, welcher sich als Professor ausgab. Er erklärte, dass die Tochter der Frau mit Krebs im Krankenhaus liegen würde und er ein Medikament aus der Schweiz habe, was ihr das Leben retten würde. Dafür würde er jedoch 20.000 Euro benötigen. Die Frau ließ sich nicht schocken. Sie erklärte, dass sie der Geschichte nicht glauben würde, woraufhin der angebliche Professor auflegte. Durch die örtliche Kontaktbereichsbeamtin wurde eine Anzeige wegen versuchten Betruges aufgenommen.

