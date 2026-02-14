PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeieinsatz zum Apoldaer Faschingsumzug

Apolda (ots)

"Apolle Heinein" schallte es seit Samstagmorgen (14.02.2026) in der Apoldaer Innenstadt. In der Glockenstadt stand der 38. Apoldaer Faschingsumzug auf dem Plan. Die Polizeiinspektion Apolda führte einen polizeilichen Einsatz zur Absicherung der Veranstaltung durch und erhielt Unterstützung aus der Bereitschaftspolizei Thüringen sowie der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Für einen reibungslosen Ablauf mussten Teile der Innenstadt voll gesperrt werden. Insgesamt folgten circa 6.000 Zuschauer dem Aufzug, der aus 76 Schaubildern bestand. Aus polizeilicher Sicht konnte ein positives Resümee gezogen werden. Lediglich in den Abendstunden kam es zu vier Straftaten nach dem Strafgesetzbuch sowie dem Versammlungsgesetz. Dabei handelte es sich überwiegend um einfache Körperverletzungsdelikte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

