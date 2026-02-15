PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuer im Eisenberger Mühltal

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In den Samstagmorgenstunden des 14.02.2026 kam es im sonst so beschaulichen Mühltal, innerhalb eines Wohnhauses, zu einer starken Flammen- und Rauchbildung. Durch das schnelle Eintreffen der umliegenden Feuerwehren konnte der im Keller liegende Brandausbruchsort rasch lokalisiert und gelöscht werden. Ein Übergreifen auf die restliche Gebäudesubstanz wurde somit vereitelt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird bei der Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen. Dieser wiederrum könnte auf eine mangelhafte Verkabelung von elektronischen Großgeräten zurückzuführen sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 70.000,00 Euro. Durch die Rauchentwicklung ist das Wohnhaus aktuell nicht bewohnbar. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt.

Im Zuge dessen, ergeht der allgemeine Hinweis beim Anschluss/ dem Gebrauch von Elektrogeräten auf die Herstellerempfehlungen zu achten und bei Notwendigkeit einen Fachmann hinzuzuziehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

