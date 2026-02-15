Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Biegen und Einbrechen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am späten Samstagnachmittag machte ein Fahrradbesitzer aus Zöllnitz eine unschöne Feststellung, als dieser bemerkte, dass dessen E-Bike im Neuwert von circa 7000,00 Euro entwendet wurde. Der Einbruch geschah vermutlich in der Nacht vom 13. auf den 14.02.2026, als durch den oder die unbekannten Täter der, das Grundstück abschließende, Drahtzaun aufgebogen wurde, um auf dieses zu gelangen. Folgich wurde der elektronisch unterstütze Drahtesel vom Anwesen geklaut. Durch die aufnehmenden Beamten der PI Saale-Holzland erfolgte die Anzeigenaufnahme mit Spurensicherung am Tatort. Zum Verbleib des Rades wurden intensive Fahndungsmaßnahmen, bislang noch ohne Erfolg, betrieben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell