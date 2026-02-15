PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von der Straße abgekommen

Apolda (ots)

Am 13.02.2026 kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Jenaer Straße in der Ortslage Kaatschen. Hierbei befuhr der 52jährige Fahrer eines Pkw Skoda mit seinem Fahrzeug die Jenaer Straße aus Richtung Stöben kommend in Richtung Großheringen. Nach Aussage des Fahrers kam dieser auf Grund eines Hustenanfalls von der Straße ab und kollidierte hierbei mit einem Laternenmast und Grundstückszäunen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro und auch der Sachschaden an der Laterne und Zäunen beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 09:17

    LPI-J: Unfallflucht in Apolda

    Apolda (ots) - Im Tatzeitraum vom 12.02.2026, 19:00 Uhr bis 13.02.2026, 16:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Franckestraße in Apolda. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend verließ der Unfallfahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 08:26

    LPI-J: Feuer im Eisenberger Mühltal

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - In den Samstagmorgenstunden des 14.02.2026 kam es im sonst so beschaulichen Mühltal, innerhalb eines Wohnhauses, zu einer starken Flammen- und Rauchbildung. Durch das schnelle Eintreffen der umliegenden Feuerwehren konnte der im Keller liegende Brandausbruchsort rasch lokalisiert und gelöscht werden. Ein Übergreifen auf die restliche Gebäudesubstanz wurde somit vereitelt. Nach derzeitigem ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 07:29

    LPI-J: Auf Biegen und Einbrechen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am späten Samstagnachmittag machte ein Fahrradbesitzer aus Zöllnitz eine unschöne Feststellung, als dieser bemerkte, dass dessen E-Bike im Neuwert von circa 7000,00 Euro entwendet wurde. Der Einbruch geschah vermutlich in der Nacht vom 13. auf den 14.02.2026, als durch den oder die unbekannten Täter der, das Grundstück abschließende, Drahtzaun aufgebogen wurde, um auf dieses zu gelangen. Folgich wurde der elektronisch unterstütze Drahtesel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren