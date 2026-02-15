Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von der Straße abgekommen

Apolda (ots)

Am 13.02.2026 kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Jenaer Straße in der Ortslage Kaatschen. Hierbei befuhr der 52jährige Fahrer eines Pkw Skoda mit seinem Fahrzeug die Jenaer Straße aus Richtung Stöben kommend in Richtung Großheringen. Nach Aussage des Fahrers kam dieser auf Grund eines Hustenanfalls von der Straße ab und kollidierte hierbei mit einem Laternenmast und Grundstückszäunen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro und auch der Sachschaden an der Laterne und Zäunen beläuft sich auf etwa 500 Euro.

