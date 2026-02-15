PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 15.02.2026

Jena (ots)

Einbrechern standgehalten

Gleich vier Hauseingangstüren versuchte der unbekannte Täter in der Tatzeit von Freitag dem 13.02.26, 15:00 Uhr bis zum Samstag dem 14.02.26, 08:00 Uhr, in der Parkstraße 2-5 in Jena Göschwitz, aufzubrechen. Sehr wahrscheinlich wurde der unbekannte Tatverdächtige bei der Tatausführung gestört. Es gelang diesem nicht in die Objekte einzudringen. An den vier Hauseingangstür entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezüglich Besonders schwerem Fall des Diebstahles im Versuch wurde eröffnet. Die Ermittlungen laufen. Hat jemand etwas Verdächtiges zur Tatzeit gesehen? Kann jemand Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben? Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

Polizisten Beleidigt und Autos beschädigt

Am Samstagabend dem 14.02.2026 gegen 21:35 Uhr befuhren Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Jena die Wiesenstraße im Jenaer Zentrum. Auf Höhe des Wiesencenters reagierte eine männliche Person der Art beleidigend, auf das Polizeifahrzeug indem der 24-jährige Mann mehrfach wahrnehmbar seinen Mittelfinger präsentierte. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Saalbahnhofstraße. Auf der Flucht beschädigte dieser zwei abgestellte PKW mutwillig. Als die Beamten den Mann gestellt haben reagierte dieser sehr aggressiv auf die Polizisten und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Der Mann wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Dabei mussten Handfesseln angelegt werden.

Person gerettet

Auf Grund guter Zusammenarbeit von Polizeibeamten des Inspektionsdienst Jena und der Berufsfeuerwehr Jena ging ein Einsatz zur Rettung eines erwachsenen Mannes, in der Stauffenbergstr. 22, am Samstagabend gegen 19:49 Uhr erfolgreich zu ende. Der 40-jährige Mann hatte sich bereits in der Wohnung der Mitteilerinn und gleichzeitig ehemaligen Partnerin, selbst verletzt. Nach Alarmierung der Rettungskräfte durch diese, war die schwer verletzte Person flüchtig. Mehrere Wohnungen an der Einsatzadresse musste überprüft werden. Schnell hinzugezogene Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten die Person schließlich im Nahbereich auffinden und sichern. Der Mann konnte anschließend professionell Versorgt werden. Depressive Stimmungen und Stimmungsschwankungen sind immer wieder auch Nebenwirkungen von Suchterkrankungen wie Alkohol/- und Drogenabhängigkeit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 09:18

    LPI-J: Körperverletzung nach Streit

    Apolda (ots) - Am 14.02.2026 kam es gegen 23:40 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen im Bereich der Johannesgasse in Apolda. Hier schlug ein 29jähriger Täter einen 35jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Hierbei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen und wurde rettungsdienstlich behandelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:18

    LPI-J: Von der Straße abgekommen

    Apolda (ots) - Am 13.02.2026 kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Jenaer Straße in der Ortslage Kaatschen. Hierbei befuhr der 52jährige Fahrer eines Pkw Skoda mit seinem Fahrzeug die Jenaer Straße aus Richtung Stöben kommend in Richtung Großheringen. Nach Aussage des Fahrers kam dieser auf Grund eines Hustenanfalls von der Straße ab und kollidierte hierbei mit einem Laternenmast und Grundstückszäunen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:17

    LPI-J: Unfallflucht in Apolda

    Apolda (ots) - Im Tatzeitraum vom 12.02.2026, 19:00 Uhr bis 13.02.2026, 16:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Franckestraße in Apolda. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend verließ der Unfallfahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren