Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 15.02.2026

Jena (ots)

Einbrechern standgehalten

Gleich vier Hauseingangstüren versuchte der unbekannte Täter in der Tatzeit von Freitag dem 13.02.26, 15:00 Uhr bis zum Samstag dem 14.02.26, 08:00 Uhr, in der Parkstraße 2-5 in Jena Göschwitz, aufzubrechen. Sehr wahrscheinlich wurde der unbekannte Tatverdächtige bei der Tatausführung gestört. Es gelang diesem nicht in die Objekte einzudringen. An den vier Hauseingangstür entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezüglich Besonders schwerem Fall des Diebstahles im Versuch wurde eröffnet. Die Ermittlungen laufen. Hat jemand etwas Verdächtiges zur Tatzeit gesehen? Kann jemand Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben? Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

Polizisten Beleidigt und Autos beschädigt

Am Samstagabend dem 14.02.2026 gegen 21:35 Uhr befuhren Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Jena die Wiesenstraße im Jenaer Zentrum. Auf Höhe des Wiesencenters reagierte eine männliche Person der Art beleidigend, auf das Polizeifahrzeug indem der 24-jährige Mann mehrfach wahrnehmbar seinen Mittelfinger präsentierte. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Saalbahnhofstraße. Auf der Flucht beschädigte dieser zwei abgestellte PKW mutwillig. Als die Beamten den Mann gestellt haben reagierte dieser sehr aggressiv auf die Polizisten und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Der Mann wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Dabei mussten Handfesseln angelegt werden.

Person gerettet

Auf Grund guter Zusammenarbeit von Polizeibeamten des Inspektionsdienst Jena und der Berufsfeuerwehr Jena ging ein Einsatz zur Rettung eines erwachsenen Mannes, in der Stauffenbergstr. 22, am Samstagabend gegen 19:49 Uhr erfolgreich zu ende. Der 40-jährige Mann hatte sich bereits in der Wohnung der Mitteilerinn und gleichzeitig ehemaligen Partnerin, selbst verletzt. Nach Alarmierung der Rettungskräfte durch diese, war die schwer verletzte Person flüchtig. Mehrere Wohnungen an der Einsatzadresse musste überprüft werden. Schnell hinzugezogene Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten die Person schließlich im Nahbereich auffinden und sichern. Der Mann konnte anschließend professionell Versorgt werden. Depressive Stimmungen und Stimmungsschwankungen sind immer wieder auch Nebenwirkungen von Suchterkrankungen wie Alkohol/- und Drogenabhängigkeit.

