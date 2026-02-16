Polizei Eschwege

POL-ESW: Autofahrer flüchtet nach Unfall von der Unfallstelle; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Am Montagmorgen kam es um 09.05 Uhr in der Ortslage von Sontra zu einer Verkehrsunfallflucht. Zur genannten Uhrzeit befuhr ein 40-Jähriger aus Sontra die Straße "Marktplatz" von der Herrenstraße in Richtung Braugasse. Auf besagter Strecke parkte dann ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw rückwärts aus, wodurch es zur Kollision mit dem Wagen des 40-Jährigen kam. An dessen Pkw (Audi A 6) kam es dadurch zu einem Schaden an der Frontstoßstange der Beifahrerseite in Höhe von 3000 Euro.

Nach einer kurzen Kontaktaufnahme zu dem Fahrer des ausparkenden Fahrzeugs fuhr dieser allerdings unvermittelt davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen orange/roten Ford gehandelt haben mit der Zulassung ROF-C....

Der Fahrer wird als ca. 30-Jahre alter Mann beschrieben, 185 cm groß mit deutschem Erscheinungsbild. Der Fahrer soll zudem eine schmale Statur und blonde Haare und etwas Bart gehabt haben. Zudem war der Mann mit einer schwarzen Mütze, einer braunen Jacke und einer Jogginghose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 entgegen.

