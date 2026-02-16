PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Autofahrer flüchtet nach Unfall von der Unfallstelle; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Am Montagmorgen kam es um 09.05 Uhr in der Ortslage von Sontra zu einer Verkehrsunfallflucht. Zur genannten Uhrzeit befuhr ein 40-Jähriger aus Sontra die Straße "Marktplatz" von der Herrenstraße in Richtung Braugasse. Auf besagter Strecke parkte dann ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw rückwärts aus, wodurch es zur Kollision mit dem Wagen des 40-Jährigen kam. An dessen Pkw (Audi A 6) kam es dadurch zu einem Schaden an der Frontstoßstange der Beifahrerseite in Höhe von 3000 Euro.

Nach einer kurzen Kontaktaufnahme zu dem Fahrer des ausparkenden Fahrzeugs fuhr dieser allerdings unvermittelt davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen orange/roten Ford gehandelt haben mit der Zulassung ROF-C....

Der Fahrer wird als ca. 30-Jahre alter Mann beschrieben, 185 cm groß mit deutschem Erscheinungsbild. Der Fahrer soll zudem eine schmale Statur und blonde Haare und etwas Bart gehabt haben. Zudem war der Mann mit einer schwarzen Mütze, einer braunen Jacke und einer Jogginghose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 13:09

    POL-ESW: Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen vom 16.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Um 07:45 Uhr befuhr ein 41-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw die Gartenstraße in Eschwege. Auf Höhe der Einmündung zur Langemarckstraße musste er verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende 29-Jährige aus Wanfried zu spät bemerkte und bei winterlichen Straßenverhältnissen mit seinem Pkw auffuhr. Da er noch versuchte nach ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:52

    POL-ESW: Geldbörsen gestohlen

    Eschwege (ots) - Am 13.02.26 hielt sich eine 43-Jährige aus Eschwege im Kaufhaus "Woolworth" in der Eschweger Innenstadt auf. Gegen 15:25 Uhr bemerkte sie, wie eine ca. 40 Jahre alte Frau von osteuropäischen Phänotyp das Portmonee aus der Handtasche der 43-Jährigen entwendete. Die 43-Jährige ergriff ihre Handtasche, während die Täterin das Portmonee fallen ließ und aus dem Kaufhaus flüchtete. Im Rahmen der Verfolgung konnte sie die Täterin im benachbarten ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:06

    POL-ESW: Pressebericht vom 16.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Ein- oder Ausparken Um 12:23 Uhr beabsichtige am gestrigen Sonntag eine 56-Jährige aus Söhrewald mit ihrem Pkw in der Straße "Am Solegraben" in Bad Sooden-Allendorf am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Dabei fuhr sie gegen eine dort geparkten Pkw Nissan, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Unfallflucht Um 09:31 Uhr befuhr gestern Morgen ein unbekannter mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren