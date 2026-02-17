Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.02.26

Eschwege (ots)

Unfall unter Alkoholeinfluss

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 70-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Straße "Balzerbornweg" in Bad Sooden-Allendorf. Dabei kam er mit dem Auto ins Rutschen und touchierte zunächst mit dem Fahrzeug ein Verkehrsschild. Das Auto kam dann in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Gegen Verkehrsschild gefahren

Um 18:04 Uhr befuhr gestern Abend ein 83-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Straße "Unter dem Berge" in Eschwege. In Höhe der "Tränenbrücke" fuhr er mit dem Auto gegen ein Verkehrsschild, dass mittig auf der Straße auf einer Verkehrsinsel aufgestellt war. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 12:27 Uhr beschädigte gestern Mittag ein 56-Jähriger aus Baunatal mit einem Klein-Lkw eine Straßenlaterne in der Straße "Haarbreite" in Walburg. Der Fahrer beabsichtigte nach Paketzustellung auszuparken und fuhr beim Rangieren gegen die Laterne. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 13:13 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit ein 68-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Ermschwerder Straße in Witzenhausen und beabsichtigte nach links in die Straße "An der Schlagd" abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 67-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Durch eine Polizeistreife wurden am gestrigen Abend fünf Hakenkreuze in Witzenhausen festgestellt und von Amts wegen zur Anzeige gebracht. Die Symbole waren auf einer Hauswand sowie einer Metalltür mit grüner Farbe in der Mündener Straße (Kesselhaus der Stadt Witzenhausen) aufgesprüht worden. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

