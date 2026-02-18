Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.02.26 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Diesel

Um 21:03 Uhr betraten gestern Abend drei Personen das Firmengelände (Kalkwerk-Steinbruch) in der Gemarkung von Abterode. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus drei der dort abgestellten Bau-/Arbeitsmaschinen Dieselkraftstoff entwendeten. Der dabei angerichtete Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Kellerraum

Zwischen dem 14.02.26, 22:00 Uhr und dem 17.02.26, 08:30 Uhr drangen unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schlesienstraße in Eschwege ein. Aus dem Kellerraum wurden fünf Flaschen Cola sowie ein ca.20 Jahre alter Verstärker der Marke "Krell" entwendet. Der Schaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Spielothek

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in der Berliner Straße in die Räume einer Spielothek ein. Gewaltsam wurde in Fenster geöffnet, um in die Geschäftsräume einzudringen. In dem Gebäude wurde eine Tür aufgehebelt und in dem dahinterliegenden Raum ein weiteres Fenster eingeschlagen. Augenscheinlich wurde der Einbruch abgebrochen, da nichts entwendet wurde. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

