POL-ESW: Pressebericht 18.02.2026

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallflucht (1); Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag kam es auf der B 249 zwischen Wanfried und Katharinenberg zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Um 18.00 Uhr wurden bei einem Lkw mit Anhänger, der von einem 30-Jährigen aus dem UH-Kreis gefahren wurde der linke Außenspiegel (Schaden 250 Euro) abgefahren. Das verursachende Fahrzeug, mutmaßlich ebenfalls ein Lkw, setzte seine Fahrt anschließend auf der B 249 von Wanfried kommend in Richtung Thüringen fort. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht (2)

Im Mecklenburger Weg in Reichensachsen ist am Dienstag um kurz nach 12.00 Uhr ein Blumenkübel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an einem Privatgrundstück beschädigt worden, vermutlich beim Rückwärtsausparken. Der Schaden an dem Kübel liegt bei 60 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher des Schadens unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Unfallflucht und hat bereits erste Hinweise auf den Verursacher.

Wildunfall

Ein aus den Niederlanden stammender 52-jähriger Autofahrer kollidierte am Dienstagabend mit einem Reh, als er um 19.30 Uhr von Ellershausen in Richtung Ahrenberg die Kreisstraße 60 befuhr. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Der Unfallschaden beläuft sich auf 4000 Euro.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der B 27 zwischen Sontra und Wichmannshausen erfasste am Dienstagabend um 19.13 Uhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Sontra ein Reh, das unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Das Tier verendete nach dem Aufprall am Unfallort. Der Schaden am Auto des Mannes wird auf 1000 Euro beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Kennzeichen und anschließender Tankbetrug

Am gestrigen Dienstagabend kam es in der Straße "Siedlung" in Fürstenhagen zu einem Diebstahl von amtlichen Kennzeichen. Zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr wurden die Kennzeichen "WIZ-AK 40" von einem Pkw Hyundai abmontiert und gestohlen. Wie sich in der Folge herausstellte wurden die gestohlenen Kennzeichen an einen Pkw Opel Astra angebracht. Mit dem Opel fuhren der oder die Täter um 21:15 Uhr auf das Tankstellengelände in der Leipziger Straße in Helsa, begingen dort einen Tankbetrug und flüchteten anschließend in Richtung Kaufungen. Hinweise: 05602/93930.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag ist zwischen 07.50 Uhr und 11.00 Uhr in der Jahnstraße in Sontra ein grauer VW Tiguan beschädigt worden. Der Verursacher ist flüchtig. Der Schaden an dem Tiguan (hintere Stoßstange) liegt bei 2000 Euro. Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Eine 57- aus Witzenhausen erfasste am Mittwochmorgen ein Reh, als sie um 05.34 Uhr auf der B 80 aus Richtung Gertenbach kommend, in Richtung Witzenhausen fuhr. Das Tier verendete noch am Unfallort. Der Unfallschaden ist geringfügig und liegt bei 100 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

