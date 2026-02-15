Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines reetgedeckten Wohnhauses in Jade

Delmenhorst (ots)

Am 14.02.2026, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Brand eines Wohnhauses in Jade. Ein aufmerksamer Nachbar stellte eine Rauchentwicklung im Bereich des Reetdaches fest und setzte den Hauseigentümer in Kenntnis. Möglicherweise geriet das Dach aufgrund von Funkenflug aus dem Kamin in Brand. Die eingesetzten Feuerwehren aus Jade, Schweiburg, Varel und Südbollenhagen waren mit 95 Kräften vor Ort und löschten das Feuer. Durch den Brand kam es zu einem Gebäudeschaden von schätzungsweise 10000 Euro, das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell