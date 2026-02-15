Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw Brand in Stadland - Augustgroden

Delmenhorst (ots)

Am 14.02.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Betriebsgelände in Augustgroden zu einem Brand eines Pkw. Der brandbetroffene Mercedes wurde durch den Brand vollständig zerstört. Durch die offenen Flammen wurde ein daneben geparkter VW Amarok ebenfalls beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren Seefeld und Stollhamm rückten mit 30 Kräften aus und löschten die brennenden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25000 Euro. Durch die Polizei Nordenham wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

