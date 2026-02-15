Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Ganderkesee-Bookholzberg verursacht.

Delmenhorst (ots)

Am 14.02.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der Stedinger Straße in Ganderkesee-Bookholzberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 200 Euro Sachschaden entstand. Nach Zeugenangaben befuhr ein 56jähriger Mann aus Berne mit einem Pkw Renault die Stedinger Straße in Richtung Berne. Der 56jährige fuhr in starken Schlangenlinien und kollidierte leicht mit einer geparkten Sattelzugmaschine. Nach der Kollision setzte der 56jährige seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Nachdem Zeugen die Polizei informiert hatten, konnte der 56jährige in Berne angetroffen werden. Bei dem Mann wurde eine alkoholische Beeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,39 Promille. Eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins wurden angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

