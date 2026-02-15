Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 14.2.2026, gegen 11:45 Uhr, überholte eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn kurz hinter dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide in Fahrtrichtung Osnabrück einen Pkw VW aus dem Landkreis Oldesloe in Schleswig-Holstein. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle, die an der Anschlussstelle Cloppenburg (Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg) vorgenommen werden sollte. Nachdem die Beamten das Anhaltesignal gegeben hatten, nahmen sie im Rückspiegel ungewöhnliche Fahrmanöver des Pkw wahr. Der Grund wurde bei der anschließenden Kontrolle an der Anschlussstelle Cloppenburg sichtbar. Während bei dem Überholvorgang durch die Polizei noch ein Mann auf dem Fahrersitz gesessen hatte, befand sich dort nun eine Frau, die zuvor auf dem Beifahrersitz saß, während der Mann jetzt auf der Rückbank Platz genommen hatte. Der Grund für den akrobatischen Fahrerwechsel war eindeutig. Der 27.Jahre alte Fahrzeugführer aus Ahrensburg verfügte nicht über eine Fahrerlaubnis. Daher hatte die 27.Jahre alte Ehefrau kurzfristig auf dem Fahrersitz Platz genommen. Da die Ehefrau zugleich auch Halterin des Pkw war, wurde sowohl gegen sie, als auch gegen ihren Ehemann ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. des Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

