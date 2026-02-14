PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hude +++ Eine Person leicht verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hude ist am Freitag, 13. Februar 2026, gegen 15:05 Uhr, eine Person leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Sachschäden. Die Autobahn in Richtung Oldenburg war für eine Stunde voll gesperrt.

Zur Unfallzeit war ein 23-jähriger Mann aus Papenburg mit einem Audi auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn in Richtung Oldenburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Hatten reagierte er zu spät auf das Bremsmanöver eines vorausfahrenden 41-Jährigen aus Oldenburg und fuhr auf dessen Dacia auf. Der Oldenburger schleuderte nach dem Aufprall zunächst nach links in die Mittelschutzplanke. Anschließend überschlug sich der Dacia und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Der 41-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und konnte sein Auto selbstständig verlassen. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 23-jährige Papenburger blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 39.000 Euro.

Die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Ab 16:00 Uhr war das Passieren der Unfallstelle unter Nutzung des Seitenstreifens möglich. Die komplette Freigabe der Fahrbahn erfolgte um 16:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04435/9316-115
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

