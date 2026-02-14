Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrt unter Drogeneinfluss in Ganderkesee
Delmenhorst (ots)
Am 13.02.2026 gegen 22:00 Uhr wurde ein 18jähriger Mann auf der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee von der Polizei kontrolliert. Der 18-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee war mit einem Pkw VW unterwegs. Die Beamten stellten bei dem 18-Jährigen eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest und ordneten eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell