Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrt unter Drogeneinfluss in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am 13.02.2026 gegen 22:00 Uhr wurde ein 18jähriger Mann auf der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee von der Polizei kontrolliert. Der 18-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee war mit einem Pkw VW unterwegs. Die Beamten stellten bei dem 18-Jährigen eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest und ordneten eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell