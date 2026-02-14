PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am 13.02.2026 gegen 12:23 Uhr kommt es auf der B212 in Nordenham zu einem Verkehrsunfall aufgrund des Wendens auf Kraftfahrstraßen. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Bremerhaven fährt vom Wesertunnel kommend von der B437 auf die B212 in Fahrtrichtung Nordenham auf. Hier beabsichtigt der Verkehrsteilnehmer verbotswidrig zu wenden und seine Fahrt in Richtung Brake fortzusetzen. Dabei übersieht er einen 39-jährigen Verkehrsteilnehmer, welcher mit seinem Sattelzug auf der B212 in Fahrtrichtung Nordenham unterwegs ist. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschäden entstehen. Es werden keine Personen verletzt. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Unfallverursacher wird dessen Fahrerlaubnis beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

