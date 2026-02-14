PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahren unter Alkoholeinfluss in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am 13.02.2026 gegen 20:40 Uhr wird dem Polizeikommissariat Nordenham ein alkoholisierter Fahrzeugführer in der Straße Am Stadtpark in Nordenham mitgeteilt. Im Rahmen des Einsatzes kann der 51-jährige Fahrzeugführer aus Nordenham angetroffen und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer steht deutlich unter Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,95 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wird folglich eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrerlaubnis wird beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel zunächst sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

