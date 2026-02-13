Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfall zwischen Kraftomnibus und Pkw in Berne

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 12. Februar 2026, gegen 06:50 Uhr, kam es auf der Deichstraße in Berne zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, wonach ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war.

Ein 56-jähriger Elsflether musste in seinem Kraftomnibus verkehrsbedingt auf der Deichstraße rückwärtssetzen. Der dahinter befindliche 61-jährige Mann aus Großenkneten setzte in seinem Kia auch zunächst zurück, bis er nicht mehr weiter zurücksetzen konnte.

Der Omnibusfahrer bemerkte dies zu spät und kollidierte beim Rückwärtsfahren mit dem Pkw des 61-Jährigen.

Es entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 10.500 Euro. Der Kraftomnibus war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Glücklicherweise verletzte sich niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell