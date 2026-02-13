PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Altkleidercontainers in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 12. Februar 2026, gegen 21:30 Uhr, kam es in Wardenburg Am Kanal zu einem Brand eines Altkleidercontainers.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Altkleidercontainer in Brand.

Die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer rückte mit neun Personen an und löschte den brennenden Container.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung auf.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

